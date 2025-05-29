快訊

記得帶傘！15縣市大雨特報「1地防豪雨」下周再迎鋒面全台溼答答

2監委曾挺彈劾公務車私用官員！今帶頭違法 媒體人嗆有廉恥就辭職

奪49條人命太魯閣號案二審宣判 包商李義祥結果出爐、移工仍無罪

中磊股東會／通過每股配4.6元現金股利 王煒續任董事長

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）29日舉行年度股東會，通過每股配發4.6元現金股利，並完成董事全面改選，新任董事會也推選王煒續任董事長

中磊股東會由董事長王煒主持，股東會承認2024年度營業報告書、財務報表、盈餘分配案及通過私募案外，並完成董事會全面改選。

中磊2024年合併營收總額達567.9億元，每股純益7.74元，每股配發現金股利4.6元。股利已於4月30日完成發放。

王煒表示，隨著全球網路基礎建設升級帶動寬頻設備需求，中磊發揮技術優勢，持續創新產品，除原有市場外，並積極拓展東南亞、拉美與中東等新興市場。

王煒表示，持續推動全球化營運策略，整合菲律賓、印度、台灣、墨西哥與中國大陸五大生產基地資源，強化產能彈性及供應鏈韌性，以滿足客戶需求。

中磊股東會全面改選董事，共選任八席董事（含四席獨立董事），成員具備多元背景，涵蓋產業、學術與投資等領域，擁有豐富的專業經歷，將有助於強化公司治理與提升決策效能。

當選董事包括超越投資代表人王煒、怡和財務顧問代表人王伯元、焯見投資代表人林斌、允周投資代表人Nicola Palmer；獨立董事由鄒開蓮、楊文鈞、陳宏守及Feng Zhu出任。

董事長 股東會

延伸閱讀

大豐電衝刺寬頻業務

大豐電：寬頻滲透率破8成 子公司盼年底興櫃

中磊第1季 EPS 1.02元 仲琦-0.05元

77萬股東快看！凱基金每股股利配0.95元 現金殖利率5.4%

相關新聞

輝達財報強、盤後大漲！但陸行之不抱輝達 抱台積電等三檔

輝達（Nvidia）公布最新財報超亮麗，盤後股價大漲逾4%，擁有眾多追隨者的前外資分析師陸行之29日第一時間發表評論，分...

董座劉揚偉喊今年營收必破7兆元 鴻海率這些集團股上漲

鴻海（2317）29日股東會登場，董事長劉揚偉表示，ICT、AI、 電動車是鴻海三大成長引擎，今年是AI元年，AI伺服器...

聯詠美元營收有望成長

驅動IC大廠聯詠（3034）昨（28）日召開股東會，聯詠總經理王守仁表示，國際經濟局勢變化大，他坦言，今年下半年難有能見...

台灣大進入精誠董事會

國內資訊業龍頭廠精誠資訊（6214）昨（28）日召開股東常會，並全面改選董事，去年引進的策略夥伴台灣大取得一席董事及一席...

光聖奪美系雲端服務商大單

光通訊大廠光聖（6442）接單報捷，奪下美系前三大雲端服務供應商（CSP）馬來西亞AI資料中心標案訂單，供貨占比為所有供...

華擎2025年業績逐季看升

華擎（3515）昨（28）日舉行股東會，總經理許隆倫受訪時表示，今年旗下五大產品線全面成長，以AI伺服器需求最強，將占營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。