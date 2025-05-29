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三檔短線強勢股急轉直下 精成科成唯一跌停鎖死個股

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

受輝達（NVIDIA）財報優於預期激勵，台積電（2330）、鴻海（2317）等AI概念股領漲，台股29日開高走揚，盤中大漲逾百點。然而，盤面上卻有部分短線強勢股逆勢殺低，包括精成科（6191）、台火（9902）、霈方（6574）等個股皆觸及跌停

其中，近期備受關注的PCB個股精成科，28日公告因近期股價異常波動而被列為注意股，早盤股價急殺跌停86.7元，盤中賣單逾8,000張，成為全場唯一跌停鎖死個股，並影響瀚宇博（5469）、欣興（3037）等同步轉弱。儘管如此，精成科5月以來股價累計漲幅仍超過四成。

根據公告，精成科近六個交易日累計收盤價漲幅達30.74%，5月28日單日周轉率達12.73%；此外，5月27日當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量的比率高達69.31%，當日沖銷成交量更占該日總成交量的76.79%，為列入為注意股的主因。

基本面方面，精成科4月營收達31.51億元，年增66%，營收表現亮眼。但稅前淨利3.68億元、年減8%，歸屬母公司淨利2.58億元，年減13%；每股盈餘（EPS）為0.55元，亦較去年同期衰退13%。

精成科產品主要應用於個人電腦、車用電子與消費性產品，PCB業務已布局中國大陸、日本及馬來西亞。公司日前收購日本企業Lincstech，切入高階DRAM測試探針卡與資料中心400Gbps交換器用PCB等新領域，有助擴大產品應用與客戶基礎，強化中長期競爭力。

籌碼面觀察，三大法人本周以來買超17,087張，其中外資買超13,005張、投信買超5,192張，自營商小幅賣超1,110張；5月至28日止，三大法人累計買超達46,045張，外資占最大宗，買超42,542張。

跌停 個股

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