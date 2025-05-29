董座劉揚偉喊今年營收必破7兆元 鴻海率這些集團股上漲

鴻海（2317）29日股東會登場，董事長劉揚偉表示，ICT、AI、 電動車是鴻海三大成長引擎，今年是AI元年，AI伺服器將是成長主軸，今年營收一定超過7兆元；一席話更加激勵鴻海股價表現， 盤中大漲逾3%，成交值僅次台積電（2330），廣宇（2328）、鴻準（2354）、陽程（3498）、天鈺（4961）、訊芯-KY（6451）等集團股也大漲表態。

鴻海29日召開股東會， 董事長劉揚偉表示，繼 ICT 與 AI 之後，電動車將成鴻海第三成長引擎，他強調，鴻海將在台灣與輝達（NVIDIA）打造AI智慧工廠，也就是超級算力中心，協助產官學研，邁向下一波科技產業趨勢。

劉揚偉說，鴻海在AI伺服器市占率超過4成，AI伺服器營收可超過兆元，成為AI主要企業；他強調， ICT是鴻海集團第一個成長引擎，AI是第二個成長引擎，希望發展第三個就是電動車。

劉揚偉指出，最近與三菱汽車合作，顯示鴻海實力獲得傳統車廠認可，達成目標更有信心，鴻海希望成為全球電動車前三大CDMS廠商，持續強化布局，除了硬體之外，也參考軟體設計研發，打造創新的電動車生態系統。

劉揚偉表示，展望鴻海集團未來3年，人工智慧（AI）持續成長，電動車（EV）也將持續提升貢獻，今年是AI元年，AI伺服器將是成長主軸，今年營收一定超過7兆元。

鴻海29日以154.5元開高，上漲2.5元， 收復5日線，盤中一度拉升至158元上漲6元，漲幅3.95%，股價表現強勢；多檔集團股也表態跟進上漲，廣宇、鴻準盤中上漲逾1%；天鈺及訊芯漲幅逾2%；陽程上漲近1%、京鼎（3413）、建漢（3062）、乙盛-KY（5243）、AMAX-KY（6933）、新普（6121）、樺漢（6414）等也是上漲。