NVIDIA盤後大漲！陸行之揭原因 但透露個人僅持股這幾檔

輝達（NVIDIA）第1季財報亮眼， 激勵盤後股價大漲，資深半導體產業評論家陸行之在臉書上發文，分析三個可能的盤後上漲的原因？同時在文章的最後透露「沒有Nvidia 持股，也不給投資建議」，但持有「什麼產品都有的神山，還有P/E超過200倍的T同學，及很多人都看衰的谷歌」。

輝達截至4月27日止的會計年度第1季營收441億美元，成長69%，高於市場平均預期的433億美元；淨利188億美元，增加26%；每股盈餘76美分，若剔除特定項目後每股盈餘96美分。

輝達表示，預期本季營收約450億美元，低於LSEG預估的459億美元。輝達說，營收財測原本可再高出約80億美元，但卻受到美國近期限制H20晶片出口到中國大陸影響；輝達股價在周三（28日）盤後大漲。

陸行之針對輝達財報及盤後股價大漲提出看法，他表示，Nvidia第2季美元營收450億美元，季增0~4%，季增指引比市場預期稍差1%，年增從上季度的69%降低到50%，71.3-72.3%毛利率指引符合市場預期及 0.92 EPS （根據公司公布的各項假設來計算）指引稍差於市場預期的 0.95 EPS。

陸行之分析三個可能的盤後上漲的原因， 包括公布一季度因美國新規管制H20出貨，庫存減損近45.38億美元，營收少算近25億美元，將近5.7%的一季度營收，有點利空出盡的味道。

其次則是二季度營收指引雖然少於預期1%，但主要是少了H20近80億美元營收，如果把80億美元加回，營收季增將是驚人的18~23%，高達530億美元。

第三個可能原因是，雖然一季度數據中心，車用，Professional Visualization 營收都小幅低於市場預期，但遊戲顯卡大賣達37.63億美元，高於市場預期達32%。

陸行之也回答「很多人問有Nvidia 股票怎麼辦？」的問題，他強調，「我只能說我沒有Nvidia 持股，也不給投資建議」，「我有什麼產品都有的神山，還有P/E超過200倍的T同學，及很多人都看衰的谷歌」，他還表示，「不知道以後每季度公布持股比例，會不會被金管會抓去罵」。

陸行之臉書全文如下：

又是盤後說故事時間，Nvidia 盤後漲超過4%，但2Q25 450億美元營收0-4%季增指引比市場預期稍差1%，年增從上季度的69%降低到50%，71.3-72.3%毛利率指引符合市場預期及 0.92 EPS （根據公司公布的各項假設來計算）指引稍差於市場預期的 0.95 EPS。三個可能的盤後上漲的原因？

1.公司公布一季度因美國新規管制H20出貨，所以作了近45.38億美元的庫存減損，營收也少算了近25億美元，將近5.7%的一季度營收，有點利空出盡的味道。

2.公司公布二季度營收指引雖然少於預期1%，但主要系少了H20近80億美元營收，如果把80億加回，營收季增將是驚人的18-23%，高達530億美元，難怪教主之前怪拜登政府的出口管制造成其流失龐大大陸市場份額，希望川爺解禁（本人認為短期應該不會解，但仍會專案審核）。

3. 最後就是雖然一季度數據中心，車用，Professional Visualization 營收都小幅低於市場預期，但遊戲顯卡大賣達37.63億美元，高於市場預期達32%。

最後就是很多人問我有Nvidia 股票怎麼辦？我只能說我沒有Nvidia 持股，也不給投資建議，我有什麼產品都有的神山，還有P/E超過200倍的T同學，及很多人都看衰的谷歌，不知道以後每季度公布持股比例，會不會被金管會抓去罵。

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