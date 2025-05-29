台光電開高漲逾4%、續創新高 因新增一家外資這麼說
台光電（2383）29日開盤後衝高759元續創新高，漲幅逾4%，統一投顧整理因為一家亞系外資機構調升目標上修2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）至43.6/48.7元，預估2027年51.3元，給予2026年20xPE評價，同步升目標價。
券商觀察台光電的客戶結構去年以NVIDIA為主，今年變得更分散多元，預期非NVIDIA客戶今年營收獲利會超過五成。除了AWS T2動能延續到明年上半年外，預估台光電在Google 市占率持續上升，新客戶Meta首批CCL出貨預期在今年第3季且是有規模意義的量。擴產進度：黃石廠300k/月，已於5月投產、馬來西亞廠600k/月，8月投產、中山廠600k/月，今年底投產。
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