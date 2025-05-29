快訊

錢錢準備！任天堂Switch 2台灣7月10日開賣上市 試玩台北體驗會就能買

可頌、麥片、罐裝濃湯都上榜 為何有些食物吃完還是覺得餓？

經典賽／中華隊潛在砲手「龍仔」在3A？鄉民：媽媽是台灣人

台光電開高漲逾4%、續創新高 因新增一家外資這麼說

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台光電（2383）29日開盤後衝高759元續創新高，漲幅逾4%，統一投顧整理因為一家亞系外資機構調升目標上修2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）至43.6/48.7元，預估2027年51.3元，給予2026年20xPE評價，同步升目標價。

券商觀察台光電的客戶結構去年以NVIDIA為主，今年變得更分散多元，預期非NVIDIA客戶今年營收獲利會超過五成。除了AWS T2動能延續到明年上半年外，預估台光電在Google 市占率持續上升，新客戶Meta首批CCL出貨預期在今年第3季且是有規模意義的量。擴產進度：黃石廠300k/月，已於5月投產、馬來西亞廠600k/月，8月投產、中山廠600k/月，今年底投產。

馬來西亞 台光電

延伸閱讀

里昂：ASIC需求強勁 看多六檔台股給予「優於大盤」評等

台光電、欣興 四檔搶鏡

台光電、川湖領漲 老AI股大復活！17檔績優股：抵抗關稅、匯損衝擊

全民權證／台光電 兩檔搶鏡

相關新聞

輝達財報強、盤後大漲！但陸行之不抱輝達 抱台積電等三檔

輝達（Nvidia）公布最新財報超亮麗，盤後股價大漲逾4%，擁有眾多追隨者的前外資分析師陸行之29日第一時間發表評論，分...

聯詠美元營收有望成長

驅動IC大廠聯詠（3034）昨（28）日召開股東會，聯詠總經理王守仁表示，國際經濟局勢變化大，他坦言，今年下半年難有能見...

台灣大進入精誠董事會

國內資訊業龍頭廠精誠資訊（6214）昨（28）日召開股東常會，並全面改選董事，去年引進的策略夥伴台灣大取得一席董事及一席...

光聖奪美系雲端服務商大單

光通訊大廠光聖（6442）接單報捷，奪下美系前三大雲端服務供應商（CSP）馬來西亞AI資料中心標案訂單，供貨占比為所有供...

華擎2025年業績逐季看升

華擎（3515）昨（28）日舉行股東會，總經理許隆倫受訪時表示，今年旗下五大產品線全面成長，以AI伺服器需求最強，將占營...

友通：營收沒悲觀權利

工業電腦廠友通（2397）昨（28）日舉行法說會，總經理田芝穎表示，本季訂單出貨審慎樂觀，隨著嵌入式AI應用多元化，市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。