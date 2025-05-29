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輝達財報強、盤後大漲！但陸行之不抱輝達 抱台積電等三檔

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。路透
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。路透

輝達（Nvidia）公布最新財報超亮麗，盤後股價大漲逾4%，擁有眾多追隨者的前外資分析師陸行之29日第一時間發表評論，分析輝達盤後股價大漲的三個原因，同時也透露他自己個人沒有輝達股票，倒是有三家公司股票，包括台積電（2330）、特斯拉、谷歌（Google母公司Alphabet）。

以下為陸行之臉書原文：

又是盤後說故事時間，Nvidia 盤後漲超過4%，但2Q25 450億美元營收0-4%季增指引比市場預期稍差1%，年增從上季度的69%降低到50%，71.3-72.3%毛利率指引符合市場預期及 0.92 EPS （根據公司公布的各項假設來計算）指引稍差於市場預期的 0.95 EPS。三個可能的盤後上漲的原因？

1. 公司公布一季度因美國新規管制H20出貨，所以作了近45.38億美元的庫存減損，營收也少算了近25億美元，將近5.7%的一季度營收，有點利空出盡的味道；

2. 公司公布二季度營收指引雖然少於預期1%，但主要系少了H20近80億美元營收，如果把80億加回，營收季增將是驚人的18-23%，高達530億美元，難怪教主之前怪拜登政府的出口管制造成其流失龐大大陸市場份額，希望川爺解禁（本人認為短期應該不會解，但仍會專案審核）；

3. 最後就是雖然一季度數據中心，車用，Professional Visualization 營收都小幅低於市場預期，但遊戲顯卡大賣達37.63億美元，高於市場預期達32%。

最後就是很多人問我有Nvidia 股票怎麼辦？我只能說我沒有Nvidia 持股，也不給投資建議，我有什麼產品都有的神山，還有P/E超過200倍的T同學，及很多人都看衰的谷歌，不知道以後每季度公布持股比例，會不會被金管會抓去罵。

網址：https://www.facebook.com/share/p/1998tLwroa/

輝達 營收

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