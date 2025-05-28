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華擎2025年業績逐季看升

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

華擎（3515）昨（28）日舉行股東會，總經理許隆倫受訪時表示，今年旗下五大產品線全面成長，以AI伺服器需求最強，將占營收比重近五成，全年業績逐季升溫，優於去年。

法人預估，華擎AI產品出貨強勁，今年營收有望挑戰500億元，年增率超過五成。

許隆倫指出，華擎的AI伺服器目前出貨以H200為主，第2、3季出貨B200，第3季則會有部分B300，第4季轉向B300，2025年出貨將較2024年大幅成長，預期AI伺服器將占營收比重四到五成，是今年業績成長主力。

他分析，AI伺服器需求以北美、東北亞、亞洲為主，歐洲較少；一般伺服器則是美洲、歐洲需求較大。2025年的一般伺服器預期仍有雙位數成長。

主機板業務方面，許隆倫預期，2025年主板出貨量有望年增5%到10%，有機會接近10%，平均售價（ASP）有機會較去年好，主要受惠於DIY市場往高階發展，以及超微在高階市場占有率提升，歐洲市場表現不錯，全年表現穩健。

顯卡方面，他指出，今年相關業務表現不錯，主要受惠輝達GPU缺貨，需求強勁，超微GPU也同步拉升，今年顯卡成長性將超越主機板。

伺服器 AI

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