友通：營收沒悲觀權利

工業電腦廠友通（2397）昨（28）日舉行法說會，總經理田芝穎表示，本季訂單出貨審慎樂觀，隨著嵌入式AI應用多元化，市場需求活絡下，友通營收「沒有悲觀權利」。

田芝穎強調，後續因素仍需考量匯率、關稅，預計相關影響可能持續半年到一年。面對美國對等關稅，友通強調將打造雙引擎策略，強化北美整合與歐亞製造韌性，不僅會在加州擴大原有基地，增加整機組裝跟服務能力，也將聚焦高單價與差異化產品策略，強化在地整合能力。

友通首季合併營收25.99億元，毛利率28.43%，營益率7.67%；歸屬母公司稅後淨利1.07億元，季減41%，但年增105%，每股純益0.93元。以產品營收比重來看，首季嵌入式板卡為38%、智能自動化43%、網路安全19%；以地區市場營收來看，泛亞地區為48%，EMEA為24%、美洲28%。

三大事業發展方面，嵌入式事業首季主要營收來自智慧製造、防衛技術、醫療與零售與嵌入式娛樂等應用市場。

網路安全業務則受惠美國主要客戶因應關稅政策調整，本季出貨力道加大，預期訂單動能將持續成長。

智能自動化方面，首季營收年增58%，主要受自動化設備與半導體市場回溫帶動，加上子公司營運效益明顯提升。