台股昨（28）日開高收小紅，市場關注今（29）日凌晨公布的輝達財報，由於市場普遍預測輝達將會交出不錯成績單，推升包括廣達（2382）、緯穎、英業達等輝達概念股率先上漲表態。

法人指出，輝達執行長黃仁勳剛結束台灣行，與供應鏈會商並公布台灣總部地點，市場推測輝達財報應有亮眼表現，只是是否優於預期，將影響股價表現；再者有關資料中心業務表現及展望，因大型雲端服務供應商（CSP）並未調降資本支出，展望應屬正向。至於美國對H20晶片管制，輝達已先預告恐將認列55億美元損失，此次應有更確切金額。

輝達台灣供應鏈在輝達財報公布前夕，昨天AI伺服器相關個股，包括緯穎上漲2.3%、廣達漲幅1.1%、英業達小漲0.6%、鴻海收平盤。