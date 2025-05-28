聯德-KY 營運將先蹲後跳

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（28）日召開股東會，董事長徐啟峰指出，受到美國關稅戰影響，不少客戶選擇觀望，致使近期不少產品遞延出貨，今年營運展望偏保守，營收則仍會力拚雙位數成長，期盼營運能先蹲後跳。

徐啟峰坦言，關稅戰確實影響到許多層面，不僅是供應鏈，包括客戶也都無所適從，畢竟從哪裡出貨都可能遇到關稅問題，因此，在關稅戰尚未塵埃落定之前，現階段市場觀望氣氛濃厚，訂單、產品等出貨時程都受到影響。

展望今年，徐啟峰坦言，由於大環境變化相當快，加上新台幣劇烈升值，對今年業績表現暫時先轉趨保守態度，並先調降內部原先預期的營運目標，希望能安然度過這波衝擊。

聯德控股前四月營收20億元，年增13.5%。徐啟峰強調，訂單並沒有消失，只是往後遞延，現階段都在等候客戶指示，預估短期營運會受到影響，長期營運則希望能穩健成長，至於會影響多久，恐怕必須等到關稅問題都確定後才能較清楚。

產能規劃方面，因應客戶需求，聯德控股泰國廠預計第4季開始量產，以生產車用零組件為主；馬來西亞廠則在7月通過客戶審核，第4季量產，以生產滑軌、零部件、散熱產品為主；墨西哥廠以生產健身器材為主，捷克廠將在近期擴充產能，就近供應歐洲車用客戶。