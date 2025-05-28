森崴開發離岸風電六案場
正崴集團旗下再生能源系統廠森崴能源（6806）傳捷報，總經理胡惠森昨（28）日表示，近期已與能源署正式簽約，取得台電離岸風電3-2期共六個案場（約700MW）開發權利，預估一年可生產30億度電，成為台灣儲能與綠電主要供應商，並藉此插旗表後儲能管理市場。
森崴能源前四月營收70.61億元，年增96.2%，成長動能來自離岸風電主要工程開始施作，並依照進度認列收入所致。法人看好，隨著森崴取得台電離岸風電開發權利後，預料未來營收有望持續擴大，整體營運展望樂觀。
胡惠森透露，森崴能源本月9日已與能源署簽約，取得上述案場開發權利，估計未來投資金額上看千億元，並成為國內儲能業界投資金額最大的業者，同時，綠電供應規模將同步擴大，供應量將晉升為第一大或第二大。
針對客戶開發部分，胡惠森表示，目前已經為幾個鋼鐵業與石化業等客戶規劃表後除能館理，未來營運範圍將也將從綠電供應延伸到電力管理，提供表後儲能規劃。
森崴能源目前在儲能業務的主要客戶包括世紀鋼與部分石化業者。
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