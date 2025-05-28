中橡衝營運 多路並進

國際中橡（2104）昨（28）日召開股東常會，董事長辜公怡表示，2024年國際局勢嚴峻，俄烏戰爭未止、美中貿易衝突升溫，通膨與高利率交互影響企業營運環境。積極布局印度與土耳其市場，並持續推動產品高值化與技術升級，奈米碳管的研發也已取得初步成果。

2024年國際中橡全年認列虧損新台幣27億元，每股虧損2.8元。辜公怡坦言，儘管團隊持續改善體質，但面對市場供需失衡，虧損尚未轉正，雖有所果斷處置，他不會逃避營運改善的責任，會中向股東鄭重致歉。國際中橡第1季稅後虧損2.37億元，每股稅後虧損0.24元。

辜公怡表示，中國大陸地區未來將以馬鞍山廠「全產全銷」為營運目標，並於下半年導入蒸氣銷售，強化營收結構。印度CCET新廠生產穩定，預計6月啟動第四條產線，掌握印度內需市場的穩健成長，以全產全銷為目標進一步改善現金流。臺灣林園廠則已於2024年完成歲修與鍋爐更新，未來將持續拓展導電碳黑的銷售，同時掌握奈米碳管研發的技術突破，積極規劃投產。