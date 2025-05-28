中鼎踩雷 小股東輪番提問

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

中鼎工程（9933）身陷投資美國BKRF工程案踩雷風暴，在昨（28）日股東會受到小股東輪番提問，中鼎董座楊宗興表示，業主GCEH重整案，預計9月底前美國法院將有判決；他強調，第2季至第4季是否會再提列虧損，需視接下來GCEH重整通過進度、GCEH是否下市，以及會計師對此案評估而定，全案將會做滾動式調整、追蹤。

中鼎昨股東會通過私募案，以及配發1元現金、1元股票，共配發2元股利案，依昨收盤價26.4元計算，現金殖利率約3.8%。

對於中鼎美國因承攬業主BKRF之母公司Global Clean Energy Holdings,Inc（GCEH）依美國相關規定聲請重整，讓中鼎美國出現對BKRF應收帳款金額共計約196.04億元，讓小股東擔心不已，股東會小股東輪番提問，歷時長達三小時。

楊宗興表示，中鼎美國承攬BKRF工程案因母公司GCEH聲請重整，預計9月底前美國法院將判決重整案；他強調，第2季至第4季是否會再提列虧損，需視接下來GCEH重整通過進度、GCEH是否下市及會計師對此案評估才能定奪，接下來會滾動式調整 。

有小股東指出，面對業主GCEH重整期間，中鼎對GCEH旗下子公司BKRF柴油生質廠再投入0.75億美元協助工程服務（DIP），若BKRF營運不如預期，中鼎不僅需面對應收帳款196億元，再投入資金協助BKRF顯然不合邏輯。

對此，楊宗興表示，中鼎應收帳款部分有跟其他債權人達成協議，因此BKRF步入營運軌道後，債權人將按照同等比例收回債權，認為196億元應收帳款有很高機會可以收回。

至於再投入0.75億美元協助BKRF的工程服務費，楊宗興表示，因需幫助BKRF營運快速上軌道、回收資金，因此對BKRF是協助降低成本、營運改善。

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