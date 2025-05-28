光聖奪美系雲端服務商大單

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

光通訊大廠光聖（6442）接單報捷，奪下美系前三大雲端服務供應商（CSP）馬來西亞AI資料中心標案訂單，供貨占比為所有供應商當中最大，第3季開始出貨，挹注業績強強滾。

光聖昨昨（28）日召開股東會，董事長陳寬仁、總經理張英華會後受訪，釋出以上訊息。

陳寬仁說，雖然市場面臨關稅、匯率等外在因素影響，但全球AI發展正熱，加上美國基礎建設持續布建，不受川普關稅政策影響而放緩，全球三大數據設備廠也陸續加碼資本支出，加速美系大客戶數據中心相關被動產品拉貨需求，2025年營運將穩定正向成長。

光聖擁有光被動元件、主動元件、高頻連接器模組三大產品線。就各產品線狀況，張英華指出，光被動元件需求持續暢旺，雖然去年基期較高，今年仍預估相關業績將成長15%至20%；主動元件本季需求開始回溫，下半年將明顯成長，預估今年業績將成長逾20%；高頻連接器模組因基期較低，預期有20%至30%成長空間。

陳寬仁說，高頻連接器產品已從傳統的有線電視連接器，轉型到高毛利的5G通訊、車用、低軌衛星毫米波及其他消費性電子類產品；光纖到家的主動產品方面，受惠AI等新領域產品快速投入市場帶動，改變消費需求，今年主動產品銷售動能仍可望超越去年水準。

小股東問及美系大客戶前進馬來西亞建新資料中心的標案訂單，張英華回應，確實已取得標案大單，囊括多數占比，且涵蓋多項機種與產品，預計第3季開始出貨，後續將穩定貢獻營收；目前美系大客戶訂單能見度已達年底。

對於關稅議題，陳寬仁表示，持續與美系客戶進行關稅商談溝通，朝不影響雙方獲利的目標努力。

新台幣升值方面，陳寬仁表示，將透過自然避險與金融避險工具，降低匯率評價損失。張英華補充，新台幣兌美元升值1.2元，約造成光聖約新台幣1億元匯損，目前對公司影響不大。

關稅 連接器 新台幣

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