智易擁三多 第2季業績看俏

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通廠智易（3596）（28）日舉行股東會，通過配發股息6.5元、資本公積現金1元，合計7.5元現金股利。智易看好美國需求暢旺，歐洲需求回溫，WiFi 7需求成長，可望推升第2季營運優於第1季，預估受惠雲端及寬頻建設需求帶動，全年出貨量可望年增5%至10%。

智易除光纖產品，並積極投入5G FWA CPE、WiFi 7路由器、Edge AI Box、Cable Modem等，並投入AI、自動化平台、智慧家庭、物聯網、天線等研發。

展望2025年，智易規劃擴大電信、有線電視多系統營運商市占，發展行動寬頻、光纖產品與纜線數據機產品，聚焦高單價、高毛利產品開發，並將越南製造中心升級為智慧工廠。

智易觀察，歐洲市場過去兩年去化庫存已告一段落，歐洲需求回溫，美國需求持續暢旺，第2季營運可望優於第1季。

正文昨天也舉行股東會，通過配發1.5元現金股利。正文電信直供已打入美國歐洲及印度一、二級客戶，今年電信直供貢獻營收可望挑戰五成，AI路由器、WiFi 7加光纖及印度市場是三大成長動能。

股東會 光纖

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