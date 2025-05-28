康舒 AI 營收占比衝一成

電源供應器大廠康舒（6282）董事長許介立昨（28）日表示，儘管今年營運充滿挑戰，但AI伺服器在去年底量產後，預計今年第3季有望放量，估計今年來自AI PC等相關AI營收占比將逾一成。他強調，今年營運展望未修正，仍朝成長目標前進。

康舒昨天舉行股東會。康舒總經理呂宜興說，AI從裝置端、邊源運算及雲端三方面來看，AI激勵新一波NB換機潮，預估今年下半年到2026年將有大量AI PC推展至市場，提升電源瓦數至65瓦到100多瓦以上，目前康舒已設計導入。

而邊緣運算主攻大瓦特數3,000瓦至5,000多瓦，除有團隊開發外，也有客戶測試；至於大型資料中心隨運算效率提升，目前開發33Kw PowerShelf的機架式電源，已於今年初取得安全認證，今年將有產品推出。

針對電網到晶片的垂直供電電源解決方案，呂宜興表示，子公司立卬有on board的技術，可和康舒的技術互補，雙方未來將深化合作，提供客戶適合的解決方案。

目前康舒有中國大陸、菲律賓及台灣等生產據點，呂宜興表示，金寶集團海外有很多生產據點，未來因應客戶訂單，將與集團合作，發揮集團綜效。

康舒今年首季稅後淨損4,455萬元，每股淨損0.06元。去年稅後淨損3,015萬元，每股淨損0.04元。