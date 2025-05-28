兆豐證嘉義設理財書庫

兆豐證券持續落實ESG永續精神，日前攜手財團法人台灣閱讀文化基金會，於嘉義市垂楊國小啟用全市首座「金融理財愛的書庫」。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君、兆豐證券總經理吳明宗出席揭牌典禮，與總統府資政張博雅、嘉義市長黃敏惠、垂楊國小校長邱家偉、台灣閱讀文化基金會董事卓春英、新竹物流經理賴英凱等人為書庫揭牌，期透過閱讀導入理財觀念，幫助學童建立正確金錢觀與自主學習能力。

陳佩君指出，理財教育對孩子的未來影響深遠，兆豐證券希望透過閱讀與導讀，引導學童培養正確金錢觀，這是企業推動金融教育的核心理念。

兆豐證券2022年起在新竹、台南設立理財書庫，嘉義為第三站，未來將拓點至彰化縣永興國小，讓理財閱讀資源擴散至更多校園，落實「全班共讀、跨校共享」理念，讓書庫成為流動的教育資源，讓更多孩子受益。

該座書庫由兆豐證券捐贈設立，由閱讀文化基金會邀集在地教師規劃書單，內容涵蓋金融常識、生活理財、品格教育等多元素材，兼具教育深度與閱讀趣味，讓孩子在閱讀中養成理財素養。

卓春英表示，「金融理財愛的書庫」是孩子認識理財教育的重要起點，不僅拓展閱讀領域，也為培養生活素養與責任感打下基礎，3C產品普及的時代，閱讀是幫助孩子提升專注力與穩定情緒的有效方式，鼓勵家長與社會各界推動親子共讀，為孩子的學習力與競爭力打下根基。

典禮當天由垂楊國小學生擔任司儀，並有英語朗讀表演，展現自信風采。活動現場也展示學生在「小小CEO」課程的創作成果，透過模擬擺攤活動，讓孩子體驗顧客與老闆的角色，實際了解金錢使用與價值交換的概念，將理財學習從書本延伸至生活。出席貴賓、師生與家長一同見證書庫啟用，也象徵一段教育新旅程的啟動。

未來兆豐證券將秉持普惠金融的理念、深耕校園金融教育，以閱讀為橋梁，陪伴孩子從書本中培養理財觀念，讓金融知識向下扎根。