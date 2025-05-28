文曄股東會／鄭文宗續任董座 密切關注全球經貿變化
半導體通路商文曄（3036）於28日召開股東會，改選董事，會後並選出鄭文宗續任董事長。
文曄表示，該集團主要銷售產品為各式電子零組件，展望2025年，全球半導體產業庫存去化持續推進，根據Gartner預估，全球半導體產業2025年將成長12.7%，市場需求持續回溫。然而，貿易及關稅政策變動所帶來的不確定性，仍可能對全球供應鏈與市場需求動能造成影響。
該公司將持續密切關注全球經貿環境變化，靈活調整營運策略、提升產品組合與市場布局，深化與上游原廠及下游客戶的合作關係，以因應外部環境變化。
文曄也指出，該公司透過與加拿大商Future的整合，帶來全球布局，其市場覆蓋由亞洲拓展至全球，結合雙方在各自市場的深耕經驗與資源，能提供客戶更全面的產品與服務，並提升對供應商的附加價值與效率，建立更完善的國際化服務網絡，以進一步鞏固在市場上的領先地位及核心競爭力。
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