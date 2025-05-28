三商家購董事改選 京城銀戴家拿二席

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

三商家購（2945）昨（28）日召開股東會並進行董事改選，其中，京城銀董事長戴誠志，以及女兒亦即美好家庭購物董事長戴頌雯，父女檔一併進入董事會。新年度的營運展望，三商家購表示，為因應近年來日趨嚴峻的成本壓力，公司將加速智慧轉型、擴大加盟比率。

三商家購股東會完成第六屆董事及獨立董事改選，新任董事會成員包括三商投資控股代表人陳翔玢、陳翔立、翁維駿、邱光隆及美好購物推派的代表人戴誠志及戴頌雯，共六位董事；以及三位獨立董事林再林、蔡孟霖、陳姿勻。

三商家購表示，新董事會團隊成員具備多元專業背景與豐富產業經驗，將致力推動公司持續發展與轉型。

面對通膨壓力、能源成本上升與勞動市場供給緊縮等全球性挑戰，三商家購指出，公司持續加速智慧轉型，導入智慧零售生態系統，整合數據分析與流程自動化，優化供應與銷售作業。

董事長 股東會 壓力

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