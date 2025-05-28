特力：2025年只能比氣長

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

特力（2908）昨(28）日舉行股東會，集團總裁何湯雄指出，新台幣升值對公司帶來負面影響，儘管有一些避險機制可以減少損失，但整體上還是「弊多於利」。面對今年外部不確定因素多，何湯雄表示「只能比氣長」。

何湯雄表示，特力以貿易起家，再跨足零售以及其它居家專業領域，因業務經營範圍、面向較廣，在外匯上建構避險機制成熟，具備應對美元變動的能力，且零售進口會降低成本。但台幣驟升，整體來說還是幣大於利。

何湯雄也提到，儘管匯率波動帶來不小的衝擊，但特力的損失不會過於嚴重，並且將會繼續協助供應商渡過困難。

何湯雄指出，特力與供應商關係緊密，十多年前就建立融資平台，方便供應商資金運用。

至於美中關稅戰的影響，美國關稅政策影響層面擴及全球，對於特力也是有影響，但畢竟特力非製造商，因此可因應的彈性相對較大。何湯雄坦言，關稅對特力的貿易業務有不少衝擊，尤其是中國市場的出口量，已經從過去佔比90%降到五成以下，出口至美國的金額約5億美元。

關稅戰後，東南亞出貨量增加，目前東南亞的出貨佔比已經從20%增長到30%，後續也會重啟泰國辦公室，加強東南亞布局。

關稅 特力 東南亞

延伸閱讀

留美路阻礙不斷！傳美國暫停外籍生簽證…留學業者曝現況：不必太擔心

提前拉貨漸緩 彰銀估下半年台灣出口恐承壓景氣轉弱

關稅衝擊成購屋曙光？專家曝「一族群受影響」：趁機多看、多議價

談關稅、匯率風暴 華碩董座施崇棠：川普連Apple也砍一刀

相關新聞

聯詠美元營收有望成長

驅動IC大廠聯詠（3034）昨（28）日召開股東會，聯詠總經理王守仁表示，國際經濟局勢變化大，他坦言，今年下半年難有能見...

台灣大進入精誠董事會

國內資訊業龍頭廠精誠資訊（6214）昨（28）日召開股東常會，並全面改選董事，去年引進的策略夥伴台灣大取得一席董事及一席...

富邦證輔導 兆聯掛牌上市

富邦證券輔導的兆聯實業（6944）公司，昨（28）日以承銷價每股262元正式掛牌上市，為台股資本市場綠能環保族群注入新動...

中鼎踩雷 小股東輪番提問

中鼎工程（9933）身陷投資美國BKRF工程案踩雷風暴，在昨（28）日股東會受到小股東輪番提問，中鼎董座楊宗興表示，業主...

中橡衝營運 多路並進

國際中橡（2104）昨（28）日召開股東常會，董事長辜公怡表示，2024年國際局勢嚴峻，俄烏戰爭未止、美中貿易衝突升溫，...

輝達概念股強勢表態

台股昨（28）日開高收小紅，市場關注今（29）日凌晨公布的輝達財報，由於市場普遍預測輝達將會交出不錯成績單，推升包括廣達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。