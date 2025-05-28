台灣大進入精誠董事會

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

國內資訊業龍頭廠精誠資訊（6214）昨（28）日召開股東常會，並全面改選董事，去年引進的策略夥伴台灣大取得一席董事及一席獨董。精誠董事長林隆奮表示，下半年聚焦五大成長策略，包含擴大AI領域投資與布局，強化AI服務定價能力。

林隆奮表示，生成式AI正掀起新一波企業轉型浪潮，持續以數據為核心、軟體為驅動，善用AI演算法，將AI應用深入導入百工百業的營運場景，並透過軟體技術串聯異質平台數據，為客戶提供精準有效的AI解決方案。

展望下半年，林隆奮表示，將透過橫向結盟建立AI+生態圈，成為最懂AI的資訊服務公司，發展企業AI平台，同時提升定價能力與毛利率，聚焦發展東南亞與日本等區域化市場，並透過合資、併購、聯盟與授權等手段，持續尋求成長機會。

林隆奮強調，今年將擴大AI領域投資與布局，也將陸續推動旗下具潛力的子公司上市櫃計畫，為集團創造更大營運價值。

軟體 AI

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