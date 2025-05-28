潤泰全：關稅衝擊恐擴大

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

潤泰全（2915）昨（28）日舉行股東會，潤泰全董事長徐盛育表示，2024年度股利僅配發2.5元，主要因去年美債殖利率上升影響，導致轉投資的南山人壽必須提列盈餘公積。而今年在川普關稅政策的變動下，衝擊恐會比去年更大。

2024年潤泰全稅後純益135.6億元，EPS為13元，股利發放卻只有2.5元，引起股東不滿，對此徐盛育回應，公司不是不願意發，而是沒辦法發，去年美債殖利率上升，使得壽險業損失增加，轉投資的南山人壽也受到影響，公司依權益法必須要提列特別盈餘公積，使得股利僅能配發2.5元。

至於今年是否仍須提列法定盈餘公積，徐盛育表示，仍必須看金融評價損失是正數還是負數，但受到川普關稅政策影響，衝擊恐會比去年更大，而若是提列特別盈餘公積後有剩餘，當然會分配股利、回饋股東。

潤泰全目前主要獲利來源為綜合持股率26.62%的南山人壽及持股25.70%潤泰新。其中又以南山對潤泰全球財報表現影響最大，以2024年來說，潤泰全稅後純益為135.6億元，南山貢獻約88億元、潤泰新約39億元。

徐盛育表示，目前新台幣匯率暴升確實對壽險業造成影響，但據指出金管會日前有約談部分壽險公司，整體各家業者資本適足率都在332%，淨值資產比7.7%，沒有風暴疑慮。

匯率的部分，徐盛育表示，國貿業務銷售及採購均多以美元計價，相互沖抵後，對公司影響不大。

潤泰全球 壽險業

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