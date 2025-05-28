聯詠美元營收有望成長

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

驅動IC大廠聯詠（3034）昨（28）日召開股東會，聯詠總經理王守仁表示，國際經濟局勢變化大，他坦言，今年下半年難有能見度，儘管近期新台幣匯率強升，惟今年美元營收仍有機會成長。

聯詠累計今年前四月合併營收362.39億元，年增10.6％。王守仁指出，本季中國大陸舊換新補助政策及因為關稅而提前拉貨的效應均有放緩跡象，公司先前預估，第2季營收落在265億至277億元之間，約季減2.2％至季增2.1％之間。若以美元計算營收，預計落在8.28億至8.66億美元之間。

對於各應用別展望，王守仁提到，在大尺寸產品方面，首季來自電視需求不錯，本季可能稍微下滑，NB、手機與車用需求大致持平，至於平板與顯示器應用需求有望較上季增長。

聯詠 營收 台幣匯率

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