上銀股東會／通過配發2.4元股息 今年營運拚達標優於去年

傳動與控制科技大廠上銀（2049）去年每股稅後純益5.57元，股東常會28日通過配發2.4元現金股利，並完成董事全面改選，董事長卓文恒獲選連任。

卓文恒表示，機電、機器人及醫療產品都是未來發展重點，今年營運力拚達標並優於去年。

卓文恒特別強調，上銀在機器人相關零組件及半導體移載系統、晶圓機器人等方面持續精進，產能也不斷擴充成長，目前機器人相關產品占整體營收比重，已由去年底的7%，成長至今年第1季的9%。

卓文恒也預告，上銀與美系機器人新創公司合作開發的AI物流機器人，已進入最後的驗證與測試階段，預計第3季就可接單小批量出貨，今年機器人相關產品占整體營收的比重，還會持續成長。

上銀去年合併營收243.92億元、年減0.9%，稅後純益19.71億元、年減3.1%，每股稅後純益5.57元。股東常會過每股配發2.4元現金股利，配發率43.1%；會中並完成7席董事、3席獨董改選，本屆起不再設副董事長。

卓文恒指出，今年外在環境有匯率、對等關稅等不確定變數，上銀機電產品及機器人相關零組件，今年看起來都有不錯斬獲，機電產品、機器人及醫療產品都是上銀未來的發展重點，今年營收及獲利要達成目標，力拚優於去年。

整體來看，近期客戶雖有觀望，但需求仍然存在，上銀滾珠螺桿、線性滑軌的訂單能見度平均約2至2.5個月，包括半導體、自動化、智慧製造及大型基礎建設等產業的需求依舊強勁。

卓文恒指出，儘管近期市場狀況不明朗，客戶交期變短，但部分產線仍需加班以消化訂單。初估第2季營運仍可優於第1季，並與去年同期持平。

至於下半年，仍要看6月底對等關稅的政策明朗化，以及新台幣匯率走勢。不過，卓文恒仍強調，上銀直接銷美的比重約4%至5%，因此對等關稅影響不大，但擔心機械及工具機產業客戶銷美比例高，恐影響市場需求。

卓文恒指出，為加速新產品、新市場的擴展，及提供客戶即時且在地化服務，上銀持續推動海內外布局，過去三年資本支出逾100億元，其中雲科三廠、台中工業區一廠、新加坡子公司新廠已陸續落成並啟用。