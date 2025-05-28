快訊

「金鋼狼」休傑克曼確定婚內出軌！前妻爆內幕：很深的傷口

行程全亂！畢典周五突改周日學生跳腳 城市科大：盡量滿足家長

老翁步履蹣跚上駕駛座嚇壞路人 警追查發現「無照」立即禁駛

大聯大股東會／董座黃偉祥：智慧倉儲業績將有雙位數百分比成長

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
大聯大控股（3702）董事長黃偉祥。圖／聯合報系資料照片
大聯大控股（3702）董事長黃偉祥。圖／聯合報系資料照片

半導體通路商大聯大（3702）於28日召開股東會，董事長黃偉祥表示，雖然該公司首季表現成長，但仍會審慎因應關稅議題。

同時，黃偉祥提到，在服務業務方面，該公司智慧倉儲業務持續增加，前年時就已經轉虧為盈，年度獲利約達1.5億元之上，並受到客戶歡迎，預期相關業績將會保有雙位數百分比的成長幅度，希望未來在集團獲利貢獻上逐漸占有重要地位。

大聯大指出，該公司持續提供加值型供應鏈管理服務，協助客戶開發及投資未來市場，與供應商、客戶及策略投資夥伴共創共贏。透過產業控股模式，持續拓展投資範疇，偕同建立產控生態圈，達到資源整合與多元化經營，以提升國際化競爭力。配合集團策略目標、長期布局需求，透過智能倉儲服務成就客戶、與產業共大共好。

在財務指標方面，大聯大強調，經營團隊將聚焦於提升營運資產報酬率及利潤率，以優化財務表現。而在擴大市場影響力方面，該公司採取全球布局策略，分散生產基地、強化供應鏈韌性，並與歐美品牌合作進軍新興市場如電動車與雲端資料中心等。

股東會 布局 大聯大 半導體

延伸閱讀

全新IONIQ 9最近才加入！Hyundai IONIQ車系問世五年全球已賣破50萬輛

民代憂電動車消防設備不足 竹縣府將增購提升應變力

一個猛增一個銳減！比亞迪在歐洲月銷量首次超過特斯拉

陸海上太陽能項目 全容量併網發電

相關新聞

文曄股東會／鄭文宗續任董座 密切關注全球經貿變化

半導體通路商文曄（3036）於28日召開股東會，改選董事，會後並選出鄭文宗續任董事長。

上銀股東會／通過配發2.4元股息 今年營運拚達標優於去年

傳動與控制科技大廠上銀（2049）去年每股稅後純益5.57元，股東常會28日通過配發2.4元現金股利，並完成董事全面改選...

大聯大股東會／董座黃偉祥：智慧倉儲業績將有雙位數百分比成長

半導體通路商大聯大（3702）於28日召開股東會，董事長黃偉祥表示，雖然該公司首季表現成長，但仍會審慎因應關稅議題。

聯詠股東會／總經理王守仁：今年美元營收仍有機會增長

驅動IC大廠聯詠（3034）於28日召開股東會，面對近期新台幣迅速升值，該公司總經理王守仁表示，今年以美元計營收仍有機會...

泰鼎股東會／順利完成董事改選 王樹木續任董座

泰鼎（4927）28日順利召開2025年股東常會，由董事長王樹木親自主持。

友通法說會／第2季營運續揚 雙引擎策略面對美國關稅挑戰

工業電腦廠友通（2397）28日舉行2025年第1季法說會，友通今年首季合併營收25.99億元，歸屬母公司稅後淨利為1....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。