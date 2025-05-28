大聯大股東會／董座黃偉祥：智慧倉儲業績將有雙位數百分比成長

半導體通路商大聯大（3702）於28日召開股東會，董事長黃偉祥表示，雖然該公司首季表現成長，但仍會審慎因應關稅議題。

同時，黃偉祥提到，在服務業務方面，該公司智慧倉儲業務持續增加，前年時就已經轉虧為盈，年度獲利約達1.5億元之上，並受到客戶歡迎，預期相關業績將會保有雙位數百分比的成長幅度，希望未來在集團獲利貢獻上逐漸占有重要地位。

大聯大指出，該公司持續提供加值型供應鏈管理服務，協助客戶開發及投資未來市場，與供應商、客戶及策略投資夥伴共創共贏。透過產業控股模式，持續拓展投資範疇，偕同建立產控生態圈，達到資源整合與多元化經營，以提升國際化競爭力。配合集團策略目標、長期布局需求，透過智能倉儲服務成就客戶、與產業共大共好。

在財務指標方面，大聯大強調，經營團隊將聚焦於提升營運資產報酬率及利潤率，以優化財務表現。而在擴大市場影響力方面，該公司採取全球布局策略，分散生產基地、強化供應鏈韌性，並與歐美品牌合作進軍新興市場如電動車與雲端資料中心等。