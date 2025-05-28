創新板2.0 放大品牌能量

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

巨思文化共同創辦人暨執行長陳素蘭表示，新創企業若要跨越成長瓶頸，必須穩固「品牌、信任、資本」三大支點，並形成動態的正向循環。今年是證交所創新板2.0新局，新創更應該善用資源，借助資本平台放大品牌能量，鍛鍊好企業體質後進軍國際市場。

陳素蘭長期觀察台灣新創生態，推動國內Meet創業小聚、AAMA搖籃計畫，證交所官網《觀點》頁面近期刊登她對創新板的看法。她強調，上市，從未是終點，而是企業累積第二成長曲線的底蘊，更是企業實踐社會責任、進入永續成長的起點。

對於新創企業的發展歷程，陳素蘭直言，新創要先被看見有知名度（Awareness），接著才能被市場認可（Acceptance），最終進而累積深厚的品牌信任感（Trust）。

新創進入市場前，須先清楚定位自身的獨特價值，持續落實言行合一的經營策略，向消費者與商業夥伴展現長期價值承諾；換言之，品牌與信任的塑造並非一蹴可幾，背後往往需要資本的挹注支持。

因此，陳素蘭強調，新創要走得踏實需要三個關鍵支點「品牌力、信任力、資本力」構成，品牌力帶動信任力，信任力吸引資本力，然後再運用資本的投入，讓企業能持續深化技術研發與強化市場行銷；同時，也能推動組織管理優化，提升整體營運效率與品牌競爭力，三者之間形成正向循環。

資本市場的支持，正是新創邁向國際的重要推手。陳素蘭表示，創新板效法那斯達克（NASDAQ），是支持創新的首選籌資平台，幫助尚未獲利但有商業模式潛力的企業，獲得進入國際市場的關鍵資金。而台灣新創企業有創新板的背書，在進入海外市場時，是品牌信任的加分元素。

證交所為支持新創，近期證交所與KPMG成立東南亞創新資本平台，就是扮演鏈結台灣與東南亞創新生態系的橋樑，以幫助更多新創在東協市場進行業務拓展、資金媒合與合作交流。

不過，陳素蘭也提醒，新創在跨足國際市場時，更需要「負責任地」使用資本市場的資金「對資本的負責態度，就是願意把自身的經營承諾、財務表現公開在陽光底下，接受各界的檢驗，不僅有助於建立企業的良好形象，更能贏得國際投資者與合作夥伴的信任。

證交所 東南亞 創新板

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