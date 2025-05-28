中保科強化 AI 布局
中保科（9917）昨（28）日股東會通過2024財報，中保科2024年合併營收為178.6億元，年增4.6%，稅後純益28.9億元，年增率10.34%，每股稅後盈餘（EPS）6.42元，股東會通過每股配發5.2元現金股利，配發率為八成。
董事長林建涵表示，公司連續七年實現營收成長，對於2025年景氣看法則是「謹慎前行、樂觀迎戰」，持續為股東創造長期價值。受惠於AI領域的快速發展，中保科在智慧城市新興場景的應用，將是重要成長動能，像是在2025年國際電腦展推出全台首款無人機應用平台「中保無限飛」，就希望幫客戶利用AI降本增效。
此外，中保科將全力迎接ESG浪潮的來臨。將以AI影像整合服務為主軸，打造全方位AI智慧整合服務，並致力於減少對環境的影響；也趁勢加速布局AI智慧安防與整合性解決方案，以AI影像整合服務為主軸，打造全方位智慧服務。
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