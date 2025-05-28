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聯詠股東會／總經理王守仁：今年美元營收仍有機會增長

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
聯詠總經理王守仁。記者/鐘惠玲攝影
聯詠總經理王守仁。記者/鐘惠玲攝影

驅動IC大廠聯詠（3034）於28日召開股東會，面對近期新台幣迅速升值，該公司總經理王守仁表示，今年以美元營收仍有機會成長。

聯詠累計前四月合併營收為362.39億元，年增10.6％。王守仁指出，本季中國大陸舊換新補助政策及因為關稅而提前拉貨的效應有放緩跡象，估計第2季營收將落在265億至277億元之間，約季減2.2％至季增2.1％之間。若以美元計算營收，則本季預計將落在 8.28億至8.66億美元之間。

對於各應用別展望，王守仁提到，在大尺寸產品方面，首季的電視需求不錯，本季則可能稍微減少，NB、手機與車用需求則大致持平。另外，平板與顯示器應用需求應會季增。

至於下半年的營運展望，王守仁坦言目前較難有能見度。公司因應外在環境的策略就是持續深耕技術研發、優化產品組合，並開發具差異化與創新性的產品，以及建立具有韌性的供應鏈。

聯詠 美金 美元 營收

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