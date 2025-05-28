精誠股東會／通過配發現金股利5.2元 聚焦五大成長策略

精誠資訊（6214）28日股東會，通過113年度財報以及盈餘分配案，決議每股配發現金股利5.2元。

股東會並順利完成第11屆董事改選，共選任11席董事，包含7席董事及4席獨立董事，其中有4位女性成員。7位董事成員分由林隆奮、黃亭融、黃祈融、蕭崇河、謝金河、吳正煥以及朱曉幸，朱曉幸為台灣大哥大法人代表；4位獨立董事則由賴建華、鄭文鋒、黃大倫以及陳縕儂擔任。

此次改選後，董事會結構更加多元，不僅女性董事席次增加，展現公司對性別平衡的重視，更納入軟體、資工等專業背景，強化董事會在決策上的專業能量。股東會後隨即舉行董事會，推選林隆奮續任董事長，持續帶領團隊邁向下一階段的成長與創新。

精誠資訊連續9年寫下營收新高，林隆奮表示，生成式AI正掀起新一波企業轉型浪潮，精誠持續以數據為核心、軟體為驅動，善用AI演算法，將AI應用深入導入百工百業的營運場景，並透過軟體技術串連異質平台數據，為客戶提供精準有效的AI解決方案。面對全球市場的變局與挑戰，精誠不僅加速推動AI技術的在地化應用與布署，今年上半年更透過東南亞營運總部的設立，協助台商深化海外布局，串連大中華與東南亞市場，靈活因應經濟情勢變化。這也將是支持公司持續邁向成長、提升服務營收佔比的重要機會。

展望下半年，精誠指出，將聚焦五大成長策略，包含擴大AI領域投資與布局，透過橫向結盟建立「AI+生態圈」，整合技術、人才、行銷與國際合作資源，強化AI服務定價能力，成為最懂AI的資訊服務公司。同時，推動新型態服務，善用新經濟科技力創造差異化加值服務，提升定價能力與毛利率表現、聚焦發展東南亞與日本等區域化市場，並透過合資、併購、聯盟與授權等多元手段，持續尋求成長機會，選擇具營運綜效的標的進行外部成長布局，實現市場擴大與價值共創；此外，也將陸續推動旗下具潛力的子公司上市櫃計畫，為集團創造更大營運價值。