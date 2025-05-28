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泰鼎股東會／順利完成董事改選 王樹木續任董座

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

泰鼎（4927）28日順利召開2025年股東常會，由董事長王樹木親自主持。

會中通過所有議案，並完成第七屆董事改選。本次股東常會同步透過Youtube提供錄影，提升資訊透明度，方便全體股東參與。會後董事會並由王樹木續任董座。

泰鼎提到，本次改選共選任九席董事。其中五席一般董事，由董事長王樹木及Mr. Somkiat Krajangjaeng續任，並新增劉智忠先生、林俊廷先生及Mr. Sarawuth Kruthkaew。四席獨立董事方面，蘇朝琴先生及洪瑞華女士續任，並新增蔡揚宗先生及蘇志正先生。第七屆董事均具有豐富的產業經驗與財會專業背景，並展現公司持續推動董事會成員性別與專業多元化的治理理念。新任董事選任期自2025年5月28日起至2028年5月27日止。

董事長王樹木表示，2024年面對全球多項不確定因素干擾，整體營收表現略微下滑。展望2025年，將以優化生產成本、穩定製造品質及技術升級為重點目標，積極拓展營運動能，強化整體競爭力。在永續發展方面，2024年透過太陽能的使用，已減碳超過4,800噸。截至去年底，太陽能發電系統累計完工裝置容量達8.3MW，預計每年可發電超過12,000 MW。今年更再次名列證交所「公司治理評鑑」市值50億至100億元的電子類別前5%。

未來，泰鼎強調，將持續加速新產品導入與認證，穩定製造品質與技術升級，持續管控生產成本，並審慎應對外部環境變化，在既有基礎上穩步前行，為企業永續經營奠定更穩固的基礎。

董事長 股東會 泰鼎 太陽能發電

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