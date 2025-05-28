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友通法說會／第2季營運續揚 雙引擎策略面對美國關稅挑戰

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
工業電腦廠友通28日舉行法說會。友通／提供
工業電腦廠友通28日舉行法說會。友通／提供

工業電腦廠友通（2397）28日舉行2025年第1季法說會，友通今年首季合併營收25.99億元，歸屬母公司稅後淨利為1.07億元，年增105%。

展望後市，友通總經理田芝穎表示，對第2季訂單出貨審慎樂觀，隨著嵌入式AI應用多元化，在市場需求表現活絡下，友通營收沒有悲觀的權利，但外在因素仍要考量匯率影響。此外，面對美國對等關稅衝擊，友通強調將打造雙引擎策略，強化北美整合與歐亞製造韌性。

針對第2季營運展望，友通表示，面對產業變化與應用需求升溫，公司將積極整合旗下子公司與關係企業的研發與製造資源，從產品規劃到技術整合與產線設計，建構一站式產品與服務平台，從設計、製造到在地交付，全面滿足多元應用需求。產品線涵蓋小型邊緣運算設備、伺服器、工業用面板應用與自助服務機等，製造服務則可提供整機組裝與系統測試，提供高品質、高可靠性的整合交付能力。

在三大事業發展方面，嵌入式事業第1季主要營收來自智慧製造、防衛技術、醫療與零售與嵌入式娛樂等應用市場，並持續推動全球在地化組裝與服務能力，整合研發資源擴大產品線，並推出高效輕型邊緣伺服器，滿足AI導入與智慧應用需求。

友通表示，網路安全業務則受惠於美國主要客戶因應關稅政策調整，第2季加大出貨力道，預期訂單動能將持續成長，友通亦加快ODM專案開發與在地製造進度，進一步提升供應彈性與交付效率。

智能自動化方面，第1季營收年增58%，主要受自動化設備與半導體市場回溫帶動，加上子公司營運效益明顯提升，推升整體表現優於預期。

面對地緣政治升溫與全球貿易環境轉變，友通持續優化供應鏈彈性與區域平衡布局，北美市場聚焦高單價與差異化產品策略，強化在地整合能力；歐亞區域則積極擴大全球製造規模與技術支援體系，打造具有韌性的全球交付架構，以因應客戶快速變化的在地需求與國際政策挑戰，鞏固長期營運競爭力。

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