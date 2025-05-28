熙特爾明起開始競拍 6月19日上市掛牌

再生能源儲能廠熙特爾（7740）配合創新板初次上市前之公開承銷作業，辦理現金增資發行新股3,200張，其中2,720張全數採競價拍賣方式承銷，投標期間為5月29日至6月3日，此次競拍之底價為130元，預計上市掛牌日為6月16日。

熙特爾專注於開發全方位儲能應用技術服務，以一站式系統整合能力著稱，涵蓋電池模組設計、生產、能源管理系統（EMS）與電池管理系統（BMS），具備從上游製造到下游案場建置的全面解決方案，係為一擁有全自主設計開發能力的儲能系統集成公司。此外為了完整佈局儲能技術供應鏈並滿足在地化生產需求，熙特爾成立子公司辰熙精密，並在台中建置2條電池模組產線、1座虛擬電廠展示中心，辰熙精密自去年第四季啟動量產以來，電池模組出貨已突破596MWh，為全台最具量產能力與系統整合實力的儲能企業之一。

目前熙特爾積極推進的兩座位於高雄、容量各達100MW的大型電能移轉複合動態調節備轉(E-dReg)儲能案場已開始施工建置，將依完工比例認列營收；子公司辰熙精密台中廠近期針對電池模組生產線，完成優化升級，測試設備調整，已正式通過VPC產品認證，隨著公司模組與系統通過各項認證，可望成為未來營運成長的動能。

熙特爾2023~2024年度營業收入分別為0.94億元及4.29億元，每股稅後盈餘分別為0.28元元。營收結構多元發展下，2025年第1季營業收入達2.47億元(YoY 203.52%)，每股稅後盈餘高達1.36元，2025年第1季創下歷史單季獲利新高。預期未來營運狀況於高雄兩座大型儲能系統案場持續推進建置下逐步提升。

此外，熙特爾已經看到台灣未來在表後儲能的巨大商機，隨著再生能源的普及與AI產業的崛起，儲能市場將進一步擴大，未來將專注於AI用電、工商用戶以及虛擬電廠等高成長應用，致力於成為儲能下一階段的重要競爭利器，其儲能版圖未來發展實屬可期。