快訊

分屍殺人魔張介宗押看守所112天如度假 看報、看電視幾乎不與人互動

防教師遭施壓 日本聘「校園律師」是應對恐龍家長良藥？

iOS18.5傳災情！iPhone升級後玩10分鐘就「燙得像鐵板」 這兩代用戶卻受惠

大摩：關稅豁免、晶圓漲價成關鍵 台積電可望上攻1,288元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

儘管近期台積電（2330）仍處於區間震盪格局，摩根士丹利（大摩）重申對台積電「優於大盤」評級及「首選股」的地位，指出如果台積電半導體關稅獲得豁免、晶圓漲價等兩大關鍵均獲准，股價有望進一步上調，達到目前設定的最高目標價1,288元。

台積電積極爭取晶圓漲價與美國半導體關稅豁免。大摩半導體產業分析師詹家鴻分析，台積電對美國晶圓廠1,650億美元的投資承諾，有助提升關稅豁免的可能性。

若半導體關稅獲得豁免，台積電將可望消除三大不確定因素（與英特爾合資、AI需求、半導體關稅），股價有望朝向設定的最高目標價1,288元邁進，且生產成本降低對整體科技供應鏈均具正面效益。

詹家鴻指出，台積電可能計畫將美國晶圓廠的晶圓價格調升至少10%，以保護長期毛利率。另外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在上周的Computex上也表達認同，表示供應鏈夥伴的獲利能力對輝達及整個生態系統至關重要，晶圓代工價格上調「合理且必要」。

展望後市，詹家鴻指出，接下來，建議應關注台積電的三項關鍵：首先，2026年CoWoS產能擴張進度。該決策預計於7月初敲定，為觀察雲端AI半導體（包括GPU與ASIC）需求的指標。

第二，AI GPU晶片出貨量。根據大摩在Computex的調查，若NVL72伺服器機架於2025年第3季出貨量達每季一萬台，則Blackwell庫存疑慮將大幅降低。

第三，全年美元營收指引。台積電預計於7月17日公布，預期台積電美元營收年增率將達25%-30%，惟新台幣升值可能影響毛利率。整體而言，每股稅後盈餘（EPS）下修空間有限，後市仍可期，因此重申台積電「優於大盤」評級及「首選股」。

晶圓廠 台積電 半導體

延伸閱讀

台積電德國成立晶片設計中心 德：強化歐洲半導體自主

台積在德打造設計中心 預計第3季啟用

期貨商論壇／台積期 審慎看待

台積利多 選中長天期

相關新聞

大摩：關稅豁免、晶圓漲價成關鍵 台積電可望上攻1,288元

儘管近期台積電（2330）仍處於區間震盪格局，摩根士丹利（大摩）重申對台積電「優於大盤」評級及「首選股」的地位，指出如果...

永道2025年拚績增雙位數

永道-KY（6863）總經理林秉毅昨（27）日表示，2025年大環境雖有關稅不確定因素，匯率也影響獲利表現，但是永道將按...

洋基工程在手訂單創高

洋基工程（6691）昨（27）日舉行股東常會，承認盈餘分配案，配發16元現金股利，及1.5元股票股利，合計配息17.5元...

建碁擴大布局邊緣 AI

建碁（3046）昨（27）日舉行股東會，展望後市，持續聚焦工業電腦（IPC）及顯示器兩大產品線，今年也擴大布局邊緣AI領...

邁達特：客戶多數在觀望

系統整合大廠邁達特（6112）昨（27）日召開股東常會，總經理施建成表示，關稅不確定性影響企業IT決策，短期內有預算的企...

佳必琪2025年獲利拚新高

佳必琪（6197）昨（27）日舉行股東會，董事長張舒眉表示，關稅不僅未阻止雲端服務供應商（CSP）在全球建造資料中心，反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。