大摩：關稅豁免、晶圓漲價成關鍵 台積電可望上攻1,288元

儘管近期台積電（2330）仍處於區間震盪格局，摩根士丹利（大摩）重申對台積電「優於大盤」評級及「首選股」的地位，指出如果台積電半導體關稅獲得豁免、晶圓漲價等兩大關鍵均獲准，股價有望進一步上調，達到目前設定的最高目標價1,288元。

台積電積極爭取晶圓漲價與美國半導體關稅豁免。大摩半導體產業分析師詹家鴻分析，台積電對美國晶圓廠1,650億美元的投資承諾，有助提升關稅豁免的可能性。

若半導體關稅獲得豁免，台積電將可望消除三大不確定因素（與英特爾合資、AI需求、半導體關稅），股價有望朝向設定的最高目標價1,288元邁進，且生產成本降低對整體科技供應鏈均具正面效益。

詹家鴻指出，台積電可能計畫將美國晶圓廠的晶圓價格調升至少10%，以保護長期毛利率。另外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在上周的Computex上也表達認同，表示供應鏈夥伴的獲利能力對輝達及整個生態系統至關重要，晶圓代工價格上調「合理且必要」。

展望後市，詹家鴻指出，接下來，建議應關注台積電的三項關鍵：首先，2026年CoWoS產能擴張進度。該決策預計於7月初敲定，為觀察雲端AI半導體（包括GPU與ASIC）需求的指標。

第二，AI GPU晶片出貨量。根據大摩在Computex的調查，若NVL72伺服器機架於2025年第3季出貨量達每季一萬台，則Blackwell庫存疑慮將大幅降低。

第三，全年美元營收指引。台積電預計於7月17日公布，預期台積電美元營收年增率將達25%-30%，惟新台幣升值可能影響毛利率。整體而言，每股稅後盈餘（EPS）下修空間有限，後市仍可期，因此重申台積電「優於大盤」評級及「首選股」。