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邁達特：客戶多數在觀望

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

系統整合大廠邁達特（6112）昨（27）日召開股東常會，總經理施建成表示，關稅不確定性影響企業IT決策，短期內有預算的企業會加快腳步執行專案，但中長期多數客戶持觀望態度，希望今年營運將較去年成長。

施建成指出，關稅的不確定性目前還是存在，短期來看，企業或政府有一些預算，就會儘快執行，湧現急單效應，但中長期企業客戶轉趨觀望，IT支出腳步有些放緩，仍需觀察關稅塵埃落定後的企業需求。

不過，施建成認為，隨著AI從生成式AI走向AI代理，引導民間政府及企業資訊發展，還是看好資服市場前景，加上受大環境與地緣政治影響，資安已成為企業不得不做的重要布局，AI應用也使資安需求更受重視。

邁達特今年在台北國際電腦展上，攜手子公司聚上雲和逐鹿數位，展示五大AI代理（AI Agent）解決方案，橫跨AI／ML平台、智慧客服、智慧ESG、智慧教育與智慧人資。

邁達特昨日股東會共改選四席董事與三席獨立董事，董事當選人為邁達特董事長曾文興、黃漢州、洪秋金、郭淑兒，獨立董事為王金來、賴杉桂、羅明琇，新任董事會並推選由曾文興續任董座。

關稅 股東會 AI

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