建碁擴大布局邊緣 AI

建碁（3046）昨（27）日舉行股東會，展望後市，持續聚焦工業電腦（IPC）及顯示器兩大產品線，今年也擴大布局邊緣AI領域，建碁總經理王博修指出，今年持續開發新產品跟新市場應用，推動業績成長。

建碁2024年營收達69.5億元，為19年來新高，稅後純益3.01億元，創22年來新高，每股純益（EPS）為3.83元，股東會通過配發每股現金股利2.7元之配息案。

王博修表示，2024年是充滿挑戰的一年，國際經濟或是地緣政治都充滿了不確定性，但建碁全年業績及獲利仍有成長。

展望2025年，王博修指出，今年以來全球經濟充滿不確定性，其中包括關稅和匯率變動，持續影響公司營運決策，建碁以審慎態度、穩健守成為主，因應外部環境變化彈性調整。

建碁持續開發新產品和新的市場應用，以加深跟通路合作夥伴的戰略合作關係。

建碁去年下旬併購日本精品家電品牌暨創工作室Amadana。建碁指出，目前該事業仍處於梳理客戶及業務、汰弱留強的重整階段，以重新建構主力核心業務，要貢獻營收預期尚需一點時間。

隨著去年開始邊緣AI需求興起，建碁今年也擴大布局Edge AI相關產品線，在COMPUTEX TAIPEI 2025上，展出多款結合Edge AI與即時影像辨識技術的最新Edge IPC。

建碁強固型Edge IPC結合自主研發的智慧遠端設備管理平台，協助企業即時監控遠端設備狀態、預警異常及遠端維護，有效降低派工與維修成本，提升運營效率與系統穩定性；Edge IPC已成功導入全球互動數位零售、智慧交通、工廠自動化、醫療影像分析與城市公共設施等應用場景。