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信邦人形機器人報捷

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

信邦（3023）昨（27）日舉行股東會。信邦切入人形機器人有初步成果，第一家美系客戶規格已確定並開始試產，第二家及第三家客戶也將在近期確認規格，預估2026年機器人業務可望有5億到6億元營收貢獻，2027年相關營收將達10億元以上。

信邦今年營運遭遇亂流，除新台幣急升外，美國太陽能客戶受到關稅及高利率影響業績，因此公司謹慎看待下半年營運。不過，信邦強調，仍將力拚今年營運比去年好。

信邦4月合併營收25.74億元，月減4.72%，年減8.73%；累計今年前四月合併營收107.96億元，年減0.42%。信邦指出，4月合併營收減少，主因美國客戶需支付高額關稅的影響，在有庫存情形下，先暫緩出貨，造成綠能及工業部門的營收較3月減少。

營收 信邦

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