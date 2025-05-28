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宏碁：留意新的黑天鵝

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

貿易戰打亂科技業布局，PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖昨（27）日指出，現在大家比較擔心的是不確定性，因為會影響到資本市場，進而影響到消費者信心，儘管影響性有鈍化，但可能還會有新的黑天鵝出現，太多的不確定性因素，造成下半年能見度較低。

陳俊聖表示，目前大家擔心的還是不確定性，因為會影響到資本市場，包含股市、債市、匯率等，進而影響到消費者信心。

不過，目前資本市場對於川普的對等關稅及各項新政策反應不像先前之大，陳俊聖說，已經發生的事就會鈍化，但可能還有新的東西出來，但現在不知道，也可能有黑天鵝。

目前正值關稅豁免期間，現階段業界對第2季PC出貨尚屬正面。研調機構指出，預計NB品牌業者將把握這段時間，將部分第3季的訂單提前在第2季出貨。另一方面，北美教育採購進入傳統旺季，將挹注出貨動能。而商務市場因整體經濟前景不明，出貨表現較弱，削弱成長動能，預計今年第2季全球NB出貨將季增5.8%。

黑天鵝 陳俊聖 資本市場

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