佳必琪2025年獲利拚新高

佳必琪（6197）昨（27）日舉行股東會，董事長張舒眉表示，關稅不僅未阻止雲端服務供應商（CSP）在全球建造資料中心，反而促使其在東南亞加速建設，帶動全球多地的資料中心同步進行，出現需求「超瘋狂」的情形，為迎合需求，今年加大資本支出擴產。佳必琪2024年獲利創新高，法人預估，今年可望再戰新高。

針對關稅是否影響AI需求，張舒眉說，包括亞馬遜與Google等CSP客戶，不僅在美國東西兩岸同時建置資料中心，關稅反而促使客戶同步加速在馬來西亞、新加坡與台灣等東南亞地區建立資料中心，就像軍備競賽一樣，投入大量資金與資源，關稅反而是建設的動力之一。

除美國與東南亞市場外，她說，日本也在布局資料中心。日本在光纖與伺服器多直接向外購買，促使佳必琪與日本進行不同層面合作。

她說，過去消費性電子產品投入產能是按部就班，進入資料中心建設之後，是全球多地同步進行，這也是外界形容AI需求超瘋狂的原因，預期未來三到五年，基礎建設仍將龐大，五年之後會進入邊緣運算時代，也就是自駕車、機器人、醫療與智慧城市等應用。

為迎合需求，她指出，今年將擴大投資，資本支出將大於去年，用於擴產與技術升級，希望今年營運優於去年，其中，越南產能要提升30%，美國先設立小規模生產線，量產回到亞洲，持續評估擴大美國產能的可行性。

針對GB200產品，她說，已經量產，且還不錯，之前主要出貨MGX平台，就是H100／H200，目前H系列還是有很大的量，因為只有頭部企業（輝達與四大CSP）才會用GB200，反正佳必琪跟著頭部企業就對了。