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洋基工程在手訂單創高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

洋基工程（6691）昨（27）日舉行股東常會，承認盈餘分配案，配發16元現金股利，及1.5元股票股利，合計配息17.5元，配息率達90.39%。目前在手訂單逾400億元，續創新高紀錄。完成馬來西亞設立子公司作業後，並評估伴隨客戶赴美國設立據點，以提供就近服務的可行性。

洋基工程逾400億元的在手訂單中，較受矚目專案包括艾司摩爾（ASML）林口園區、富邦高雄凹子底開發案，共合計簽約金額逾180億元，為未來兩年的營收吃下大補丸，可望推升營運逐步升溫。

洋基工程瞄準資料中心領域，看好外商群聚馬來西亞在建資料中心達20餘座，完成設立馬來西亞子公司的布局，可望成為營運成長的另一大動能。另外，積極展開赴美國設立子公司的評估作業。

洋基工程2024全年營收151.92億元，年減2.1%。毛利率19.84%，年增2.48個百分點。稅後純益20.3億元，年增14.9%；每股稅後純益19.36元。今年首季合併營收39.46億元，季減24.7%，年增43.3%。毛利率21.19%，分別季增2.34及年增0.7個百分點。稅後純益5.97億元，季減10.3%，年增65.4%；每股稅後純益5.7元。

馬來西亞 洋基

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