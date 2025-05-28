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永道2025年拚績增雙位數

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

永道-KY（6863）總經理林秉毅昨（27）日表示，2025年大環境雖有關稅不確定因素，匯率也影響獲利表現，但是永道將按既定計畫擴產，越南興安省新廠第3季落成量產後，全球年產能將突破百億枚RFID；擴大美國市場也可望於下半年完成。在新廠加入營運挹注下，今年業績將維持雙位數成長。

RFID電子標籤廠永道-KY昨天舉行股東會，通過每股配發5.5元現金股利與董事改選作業，選任一席具備豐富財務會計學經歷的女性獨董郭錦榮，多元化性別成員的董事將強化公司治理與經營管理。股東會後的董事會，推選何奕達續任董事長職務。

永道-KY去年合併營收46.12億元，年成長71.7%，毛利率、營業淨利率與稅前淨利率分別為32%、19%與22%，每股盈餘11.36元，配發現金股利每股5.5元，配息率48.4%。今年首季營收11.45億元，年增27.1%，稅前淨利率維持20%，每股盈餘2.52元，2025年截至4月累計營收15.04億元，年增16.3%。

股東會 營收

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永道股東會／每股配發5.5元現金股利 完成董事改選

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