明泰400G 交換器出貨放量

網通大廠明泰科技（3380）昨（27）日舉行股東會，通過每股配發1元現金股利。明泰董事長黃文芳表示，看好資料中心頻寬升級需求，明泰400G交換器放大出貨，800G交換器將進入量產，資料中心級的1.6T交換器預計年底送樣。

明泰2024年每股純益0.4元，股東會通過配發每股1元現金股利，盈餘分派每股0.5元，資本公積配發每股0.5元，盈餘分配率250%。明泰昨日下跌0.15元，收26.75元，現金殖利率3.74%。

明泰營運近年疲弱，明泰表示，2024年受到全球通膨、戰爭、客戶端庫存調整速度未如預期等影響，導致衰退。對內積極進行工廠產能優化調節，大陸產能整併及效率提升；對外開發印度等新市場客戶，積極服務現有客戶，透過長期股權投資，拓展電信級數位微波通訊技術及產品，擴大通信事業版圖。

近年AI應用蓬勃發展，也推升AIDC（AI資料中心）需求，黃文芳看好，資料中心頻寬升級需求，今年整體產品策略，除400G交換器放大出貨，同時800G交換器也將進入量產階段，至於資料中心級的1.6T交換器預計年底送樣。

此外，黃文芳表示，有線、無線通訊產品中，DOCSIS 4.0啟動拉貨，WiFi-7產品出貨也將逐季提升，同時積極開發新市場，因應印度的寬頻基礎建設需求，明泰持續拓展印度市場，可望將為全年帶來新營收成長動能。