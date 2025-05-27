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力積電總座朱憲國：消費性和車用產品需求仍弱 僅AI產品線表現亮眼

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
力積電總經理朱憲國。圖／聯合報系資料照片
力積電總經理朱憲國。圖／聯合報系資料照片

晶圓代工廠力積電今（27）日舉行股東會，董事長黃崇仁並未出席，由副董事長謝在居代為主持，去年虧損且考量銅鑼新廠資本支出仍高，因而過不分派盈餘。力積電總經理朱憲國表示，全球經濟仍持續受到通膨、匯率以及戰爭因素影響，導致消費性電子需求仍然疲弱，車用市場表現也遜色，僅AI相關產品線表現亮眼。

朱憲國指出，力積電除了邏輯IC、記憶體代工以外，公司積極轉往AI相關產品線發展，藉此避免與中國同業價格競爭。他強調，力積電銅鑼新廠將以晶圓堆疊（WoW） 3D代工業務為主軸，力積電未來將3D AI Foundry與FAB IP納為新營運要項。

此外，朱憲國提到，在美系客戶因地緣政治敏感度，而引發的供應鏈去中化趨勢下，進一步加劇全球半導體供應鏈的重組，高度不確定性卻也帶來許多新的商機，首先美系代工客戶積極調整供應鏈，並且調降在中國代工的比重，台灣便成為中國以外最具有競爭力的區域。

他舉例，力積電與印度塔塔電子合作便是最好的例子，隨著印度成為繼中國之後全球經濟成長最迅速的區域，未來將擴大與塔塔電子合作，協同台美日客戶，聯手進軍印度半導體市場。

力積電通過去年財報，合併營收447.25億元，稅後虧損67.77億元，每股虧損1.64元。

晶圓代工廠 力積

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