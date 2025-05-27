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華邦電股東會／應對關稅不確定性 聚焦安全、AI與環保三大主軸

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

記憶體大廠華邦電（2344）27日舉行股東常會，董事長焦佑鈞表示，面對下半年關稅政策不確定性，客戶短期內急單湧現，但整體訂單能見度仍集中在7月初前。公司目前以靈活接單、即接即出的方式因應市況變化。

焦佑鈞指出，華邦電未來技術發展將聚焦三大領域，包括資安AI應用與環境永續。他認為，在強算力時代，資安將與AI並列成為企業營運雙引擎，華邦已耕耘資安產品多年，近年來在呼叫器爆炸事件等驅動下，客戶安全意識顯著提升，公司也自4月起積極對外推廣安全解決方案。

海外布局方面，除既有的美國德州辦公室外，集團正評估在加拿大設立據點，以強化對北美市場的在地服務。焦佑鈞指出，加拿大擁有人才政策與成本優勢，且不受美國簽證限制，未來有助於軟體與系統整合能力的擴展。

在產品技術方面，總經理陳沛銘表示，華邦針對CUBE（客製化記憶體）技術導入20與16奈米製程，將可望自明年起對業績帶來明顯挹注。此技術應用在邊緣運算、監控、AI穿戴裝置等領域已逐步發酵，並正與客戶合作挑戰更高堆疊層數的SoC整合需求。

針對匯率議題，焦佑鈞坦言，台幣升值可能是長期趨勢，公司雖採自然避險機制，但更重要的是提升生產效率與價值創造，從根本強化體質，才是因應外部波動的長遠之道。

資安 AI

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