富邦證券主辦健策精密發行無擔保可轉換公司債 5月28日起競價拍賣

富邦證券主辦的健策精密工業（3653）公司國內第五次無擔保可轉換公司債（CB）發行案，總面額為新台幣20億元，發行張數20,000張，將於明(28)日起受理競價拍賣。投資人投標期間為5月28日至6月2日，競拍底標價為105元，轉換價格訂為1,320.90元，轉換溢價率為102%，預計6月13日掛牌。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，健策本次發行無擔保可轉換公司債，票面利率為0%，發行期間5年，5年到期將以面額贖回，所募得的資金將用於興建大園三廠廠房與充實營運資金，以擴大公司產能並提升市場競爭力。

健策專注於半導體與電子產業鏈的關鍵零組件製造，提供高效能散熱解決方案與垂直整合製造服務。健策主要客戶涵蓋國內外知名半導體品牌、晶片製造及封測大廠，憑藉高良率、高技術門檻與客製化能力，深受國際大廠青睞。

健策2024年營收為新台幣142.78億元、稅後淨利34.15億元及每股稅後盈餘24.15元，均創歷年新高，且自2022年以來，營收、稅後淨利及每股稅後盈餘的年複合成長率分別為8.94%、13.39%及11.17%。此外，2025年第1季營收達47.52億元、稅後淨利13.75億元及每股稅後盈餘9.59元，較去年同期分別成長65.91%、99.63%及89.53%，創下單季歷史新高，營運動能強勁。

健策具備穩健的營運基礎與高度技術優勢，這次發行可轉換公司債，預期將獲得投資人熱烈迴響。富邦證券未來將持續協助企業透過資本市場籌資，強化企業長期競爭力。