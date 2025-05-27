紅燈變綠燈！欣普羅列處置股殺跌停 安控族群杭特挺身撐盤

安控近期夯股欣普羅（6560）搭上輝達（NVIDIA）供應鏈背板題材，近期股價火箭式飆漲，近五個交易日狂飆逾六成，扮演族群多頭大前鋒。然而，漲多回檔賣壓增強，26日遭櫃買中心列為注意股後，又被納入處置股名單，27日股價重挫跌停至47元，成為安控族群多頭急煞的導火線。

櫃買中心指出，欣普羅近六個營業日內累計漲幅達52.53%，且當日成交量暴增至近60日均量的14.68倍，周轉率高達12.67%。為抑制短線過熱，自5月27日至6月10日列為處置股，期間採20分鐘撮合一盤，若成交量達一定門檻，將預收款券，以降低交易風險。

隨著欣普羅熄火，安控族群買氣明顯退潮，慧友（5484）、哲固（3434）、陞泰（8072）等同步下跌，盤面倚靠杭特（3297）、彩富（5489）撐場。杭特27日盤初一度衝上47.8元，刷新逾10年高點，延續26日外資、自營商聯手買超340張的氣勢，成為族群撐盤主力。

杭特近期表示，儘管地緣政治、全球供應鏈重組與各國政策變數升高，對整體景氣構成挑戰，但安全監控需求仍呈擴張趨勢。公司預估今年網路攝影機銷量將達6萬台，年增幅度可期，去年該產品線營收占比已達72.3%。此外，杭特也積極推進利基型新產品、拓展垂直應用市場，強化海內外行銷通路，朝「國際級安全監控專業廠商」目標邁進。