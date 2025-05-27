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高階載板景氣復甦！欣興漲逾6%帶頭衝 景碩、南電掀比價行情

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
欣興董座曾子章日前親自導覽最先進的綠色製造的楊梅廠。 記者尹慧中攝影
欣興董座曾子章日前親自導覽最先進的綠色製造的楊梅廠。 記者尹慧中攝影

高階載板景氣復甦露曙光，載板龍頭欣興（3037）帶頭表態率先感受到復甦，27日載板廠股價再度掀起比價行情，欣興盤中漲逾6%最高來到112.5元，景碩（3189）、南電（8046）也上漲最高分別來到87.3元、114.5元，臻鼎-KY（4958）近年積極跨足載板，股價也已重返百元俱樂部盤中最高來到105元。

載板龍頭欣興董事長曾子章日前4月受訪提到，觀察高階ABF載板強勁復甦，若無關稅變數復甦速度與力道可望更快，但目前加上關稅變數來看，欣興自己本身技術與生產持續精進，目標楊梅廠今年內就要獲利，光復廠也要在本季提早拚賺錢，力求整體營運績效提升。他並首度對媒體導覽旗下最先進的綠色製造的楊梅廠與ESG進度。

在欣興率先感受到景氣復甦之下，27日召開股東會的南電，以及28日將召股東會的景碩股價同步強勁，後續29日臻鼎也預計召開股東會，欣興則將壓軸於6月舉辦。

台塑集團旗下PCB載板廠南電日前已公告，16日收到董座吳嘉昭辭職書，將在5月27日股東常會結束後請辭董事長職務。南電當時說明，吳嘉昭請辭董座，主要為傳承交棒。將於近期董事會推選新任董事長。

至於外界關注的材料價格變化部分，業界也分析，由於BT載板仍屬於供過於求材料部分的吃緊預期實際影響有限，至於ABF載板高階製程供貨以欣興、景碩為主，相關產品報價依據客戶與材料需求情況自然動態彈性調整。

股東會 欣興

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