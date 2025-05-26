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13家公司下月開法說

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所宣布，6月預計有潤泰全（2915）、亞翔等13家上市公司借用證交所場地自行辦理法人說明會。統計今年至目前為止，國內上市公司（未含創新板）累計辦理1,190場法說會。

為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息管道，證交所已規範本國上市公司每年應至少在境內自辦或受邀參加一次法說會。

根據目前排定名單，6月將赴證交所自行辦理法說的上市公司，由6月10日的基士德-KY打頭陣，緊接著包括傳奇、捷敏-KY、黑松、潤泰全、全坤建等五家接棒登場。至於6月下旬自辦法說的上市公司，則有亞翔、卜蜂、華票、偉聯、鳳凰、三洋電、潤泰材等七家。

證交所表示，法說會是上市公司對外溝通的管道之一，除了適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理。

證交所 上市公司

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