積極布局亞洲創新生態圈，臺灣證券交易所日前攜手昕奇雲端（7747）主辦「F2SU Asia IPO Synergy Asia」交流會，吸引逾30家企業、六家創投參加，與會者深入了解台灣資本市場機制與優勢，並探索未來合作與掛牌可能性，成功提升台灣資本市場能見度。

證交所董事長林修銘接待15位來自各地創新公司代表時說，全球創新科技與新經濟蓬勃發展，企業成長與資本市場角色隨之轉型。證交所打造的創新板，以靈活標準與專業創新審查，協助具國際視野與潛力企業進入資本市場，提升關注度與募資能力，「創新，讓未來顯現」，「登板，讓世界看見」。

證交所總經理李愛玲在晚宴致詞時表示，證交所為創新企業量身打造的多元服務，從上市前諮詢與輔導，到上市後IR平台鏈結投資人、提供ESG資源接軌國際等，均顯示證交所扶持創新的決心。

昕奇雲端董事長許承強提到，台灣正在建構對新經濟新創友善的資本環境，讓新創企業不僅能在亞洲市場茁壯成長，更有實力邁向全球舞台。

國發會產業發展處處長蕭振榮說明，國發會不論在籌資、人才引進或協助企業海外拓展方面，都對創新產業注入了豐沛資源。在各方的協作與努力下，台灣的創新生態系預期將會更加蓬勃發展。

兩位重量級講者分享寶貴的經驗與洞見，並高度肯定台灣資本市場的潛力與表現。其中，玩美移動創辦人張華禎分享赴美上市的實務經驗，她有感於臺灣證交所近年來對高潛力、高成長性產業的態度轉變與積極扶持，同時分析來台掛牌的多項優勢。

AppWorks董事長暨合夥人林之晨指出，台灣除具備深厚的電子硬體實力與完整的供應鏈，資本市場更擁有高周轉率、高股價淨值比及高外資持股等特點，這些優勢使台灣成為企業上市的首選地。

截至2025年4月底，台灣資本市場總市值達新臺幣65.09兆元，日均成交金額達3,083億元，顯示市場活絡且具國際地位。

值得一提的是，台灣資本市場2025年3月的股價淨值比為2.19倍，比起日本1.84倍、韓國0.84倍、香港1.31倍及新加坡1.29倍表現更加亮眼，而台灣創新板股價淨值比更是高達3.95倍，突顯台灣投資人對成長型企業具有高度期待與信心，也證明創新板能有效反映企業潛在價值，是企業資本布局的首選平台。