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涉京華城土地弊案 中石化董座陳瑞隆200萬元交保 朱雲鵬也捲入

緯穎 兩檔閃金光

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

緯穎（6669）第1季受惠通用伺服器提前拉貨效應，獲利表現亮麗，雖第2季遇新台幣匯率升值逆風，但法人看好AWS ASIC出貨量優於預期，加上GB200進度超前，上修今、明年財測目標。

供應鏈調查顯示，隨AWS Trainium 2陸續進入量產，緯穎開始整機交貨，預估今年Trainium 2伺服器機櫃將達3.5至4萬櫃，Trainium 3預計最快2026年第2季小幅量產，並升級為水冷散熱架構。緯穎於GB2000亦有所斬獲，預計下半年出貨量可達500至1,000櫃。

為因應關稅議題，緯穎持續擴增廠房，其中，美國德州廠最快第4季開始小幅量產，提供美系客戶出貨。權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的認購權證，參與短多行情。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

緯穎 權證 台幣匯率

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