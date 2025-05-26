快訊

涉京華城土地弊案 中石化董座陳瑞隆200萬元交保 朱雲鵬也捲入

美時 選價內外20%

經濟日報／ 記者何佩儒整理

美時（1795）公布五年成長計畫，同時將持續引進合作夥伴及併購，法人看好未來五年營收雙位數成長，也讓美時股價有撐。

根據統計，美時前四月合併營收73億元，年增16.3%。首季純益14.3億元，年增38.5%，每股純益（EPS）5.47元，主要受惠與合作夥伴Teva，在泰國業務整合及越南出口市場的銷售成長，優於市場預期。

法人表示，由於美時已明確揭示2026年到2030年成長計畫，透過內部研發、外部引進及收購產品線與併購，將為2026年到2030年累計增加15億美元營收。目前在越南正進行一項併購案，可望在上半年完成。

看好美時的投資人可挑選價內外20%以內，有效天期三個月以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

美時 營收 併購

延伸閱讀

電池模組股王AES飆漲收復千元 4月EPS達3.64元

移民署官網設專區 民眾可查詢有無繳附喪失原籍證明

LOL／LCP 9月總決賽週在越南峴港市！爭奪3張世界賽門票

凱基證券主辦集團資安月 打造堅實資安防護網

相關新聞

鈺邦強攻高階市場

固態電容廠鈺邦（6449）昨（26）日舉行股東會，總經理林溪東表示，配合伺服器和顯示卡主板自動化打件目標，推廣捲繞型固態...

元太評等不變 目標價下修

元太（8069）第2季將交出史上同期最佳表現，外資圈則紛紛發布報告評價，長期依舊看好零售業對電子標籤的需求，但短期則因匯...

興能高樂觀2025年下半年營運

興能高（6558）今年新案動能強勁，總經理謝祥豪指出，展望下半年，拋開匯率、關稅等干擾因素，目前開案數相較往年大增，未因...

億光：2025年成長有挑戰

LED封裝大廠億光（2393）昨（26）日舉行法說會，公司坦言，受關稅政策不明與國際局勢不確定性影響，本季營收恐持平去年...

美律營運展望樂觀

電聲元件大廠美律（2439）昨（26）日召開股東會，總裁黃朝豊指出，全球電聲產業正朝正向軌跡前進，美律對產業發展持樂觀態...

中華資安將轉上市

中華電信小金雞中華資安國際（7765）昨（26）日舉行股東常會，通過去年度盈餘每股配發9.39096092元現金股利，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。